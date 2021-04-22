Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi
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Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor

Süper Lig'in 37. haftasında 24 Nisan Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray kafilesi, Antalya'ya geldi.

Süper Lig'in 37. haftasında 24 Nisan Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray kafilesi, Antalya'ya geldi.

İstanbul'dan özel uçakla kente gelen sarı-kırmızılı ekibi, Antalya Havalimanı önünde bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim ile futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Galatasaray kafilesi, daha sonra Belek'te kamp yapacağı otele gitmek üzere havalimanından otobüsle ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar, maçın hazırlıklarına bugün Antalya'da başlayacak

Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi
Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi
Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi
Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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