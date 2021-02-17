Galatasaray kafilesi, Antalya'ya geldi
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Galatasaray kafilesi, Antalya'ya geldi

17.02.2021 18:07 | Son Güncelleme: 17.02.2021 18:31

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maç öncesi kamp için Antalya'ya geldi.

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maç öncesi kamp için Antalya'ya geldi.

Özel uçakla İstanbul'dan Antalya'ya gelen sarı-kırmızılı kafileyi, havalimanında bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Kafile, daha sonra otobüsle kamp yapacağı otele gitmek üzere havalimanından ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor karşılaşması hazırlıklarına Antalya'da devam edecek.

Galatasaray kafilesi, Antalya'ya geldi
Galatasaray kafilesi, Antalya'ya geldi
Galatasaray kafilesi, Antalya'ya geldi
Galatasaray kafilesi, Antalya'ya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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