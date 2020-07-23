Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi
Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Antalya'ya geldi.
23.07.2020 13:00 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:54
Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Antalya'ya geldi.
Galatasaray kafilesini, Antalya Havalimanı'nda az sayıda taraftar karşıladı. Teknik direktör Fatih Terim ve futbolcular, sarı-kırmızılı taraftarlarla fotoğraf çektirdi.
Sarı-kırmızılılar, havalimanından ayrılarak, kalacakları otele geçti.
Kaynak: AA