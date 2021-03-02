Galatasaray kafilesi, Ankara'ya geldi
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Galatasaray kafilesi, Ankara'ya geldi

02.03.2021 18:25 | Son Güncelleme: 02.03.2021 18:32

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile yapacağı karşılaşma için Ankara'ya geldi.

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile yapacağı karşılaşma için Ankara'ya geldi.

Esenboğa Havalimanına inen sarı-kırmızılı kafileyi bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarlar, Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Terim, fotoğraf çektirdiği taraftarların formalarını

imzaladı.

Galatasaray kafilesi, ardından havalimanından ayrılarak kalacağı otele geçti.

Eryaman Stadı'nda Galatasaray ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşma yarın saat 19.00'da başlayacak.

Galatasaray kafilesi, Ankara'ya geldi
Galatasaray kafilesi, Ankara'ya geldi
Galatasaray kafilesi, Ankara'ya geldi
Galatasaray kafilesi, Ankara'ya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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