Galatasaray kafilesi Alanya'da
Spor Toto Süper Lig'de yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray kafilesi Gazipaşa - Alanya Havalimanı'na geldi.
07.07.2020 19:47 | Son Güncelleme: 07.07.2020 20:17
Spor Toto Süper Lig'de yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray kafilesi Gazipaşa - Alanya Havalimanı'na geldi.
Galatasaray kafilesini taşıyan uçak saat 17.00'de Gazipaşa havalimanına indi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğun tedbir alınan havalimanında sarı-kırmızılı kafileyi 20 kadar taraftar karşıladı.
Burada bir süre tezahürat yapan taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları futbolcuları otele uğurladı.
Kaynak: AA