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Galatasaray kafilesi, Adana'ya geldi

Galatasaray kafilesi, Adana'ya geldi
AA / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Adana Demirspor'a konuk olacak Galatasaray, Adana'ya geldi.

ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Adana Demirspor'a konuk olacak Galatasaray, Adana'ya geldi.

Adana Havalimanı'nda sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, futbolcular ve teknik heyete sevgi gösterisinde bulundu.

Galatasaray kafilesi, daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.

Adana Demirspor ile Galatasaray yarın saat 20.00'de Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak.

Galatasaray kafilesi, Adana'ya geldi

Galatasaray kafilesi, Adana'ya geldi

Galatasaray kafilesi, Adana'ya geldi

Galatasaray kafilesi, Adana'ya geldi

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AA / Bekir Ömer Fansa - Spor Haberleri

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