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SPOR Galatasaray kafilesi Adana'da

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Adana'ya geldi.

ADANA (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Adana'ya geldi. Sarı-kırmızılı ekibi, Adana'da taraftarlar karşıladı.

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Yeni Adana Stadı'nda, yarın saat 20.00'de Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Galatasaray kafilesi, Adana Havalimanı'na geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımını karşılamak için saatler öncesinde Şakirpaşa Havalimanı'na gelerek tezahürat yaptı. Futbolcuların çıkmasıyla birlikte sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, tezahüratların ardından havalimanından ayrıldı. Sarı-kırmızılı kafile, maç saati beklemek için otele hareket etti.

SPOR Galatasaray kafilesi Adana'da

SPOR Galatasaray kafilesi Adana'da

SPOR Galatasaray kafilesi Adana'da

SPOR Galatasaray kafilesi Adana'da

SPOR Galatasaray kafilesi Adana'da

SPOR Galatasaray kafilesi Adana'da

SPOR Galatasaray kafilesi Adana'da

SPOR Galatasaray kafilesi Adana'da

SPOR Galatasaray kafilesi Adana'da

SPOR Galatasaray kafilesi Adana'da

SPOR Galatasaray kafilesi Adana'da

SPOR Galatasaray kafilesi Adana'da

SPOR Galatasaray kafilesi Adana'da

SPOR Galatasaray kafilesi Adana'da

SPOR Galatasaray kafilesi Adana'da

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