SPOR Galatasaray kafilesi Adana'da

ADANA (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Adana'ya geldi. Sarı-kırmızılı ekibi, Adana'da taraftarlar karşıladı.

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Yeni Adana Stadı'nda, yarın saat 20.00'de Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Galatasaray kafilesi, Adana Havalimanı'na geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımını karşılamak için saatler öncesinde Şakirpaşa Havalimanı'na gelerek tezahürat yaptı. Futbolcuların çıkmasıyla birlikte sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, tezahüratların ardından havalimanından ayrıldı. Sarı-kırmızılı kafile, maç saati beklemek için otele hareket etti.