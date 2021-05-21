Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Sloven orta oyuncu Planinsec'i kadrosuna kattı

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, Slovenyalı milli orta oyuncu Sasa Planinsec'i transfer etti.

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, Slovenyalı milli orta oyuncu Sasa Planinsec'i transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 sezonunda Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen 1.85 boyundaki oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada, "Sasa Planinsec'e 'hoş geldin' der, sarı kırmızılı forma altında başarılı bir yıl dileriz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay