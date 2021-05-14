Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, orta oyuncusu Fatma Beyaz'ı kadrosuna kattı
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Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, orta oyuncusu Fatma Beyaz'ı kadrosuna kattı

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, orta oyuncusu Fatma Beyaz'ı kadrosuna kattı
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, orta oyuncusu Fatma Beyaz'ı kadrosuna dahil etti.

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, orta oyuncusu Fatma Beyaz'ı kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki voleybolcuyla 2022-2023 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fatma Beyaz, geride kalan sezon Sultanlar Ligi'ne yükselen Bolu Belediyespor'da forma giymişti.

Öte yandan sarı-kırmızılılar, altyapıdan yetişen ve son olarak PTT'de görev yapan Su Zent ile de 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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