Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda 6 Kovid-19 vakası - Haberler Spor
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Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda 6 Kovid-19 vakası

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda 6 Kovid-19 vakası
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda 5 oyuncu ve 1 teknik ekip üyesi olmak üzere toplam 6 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda 5 oyuncu ve 1 teknik ekip üyesi olmak üzere toplam 6 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'mıza uygulanan PCR testleri sonrasında 5 oyuncumuz ile 1 teknik ekip personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımız ile personelimizin tedavi protokolü ve kontrol süreci başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

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AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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