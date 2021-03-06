Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda 2 oyuncu pozitif çıktı

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'ndan 2 oyuncunun korona virüs testi pozitif çıktı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı oyuncularımız ve teknik heyet çalışanlarımızın Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve iki oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı