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Galatasaray Kadın Judo Takımı, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu

Galatasaray Kadın Judo Takımı, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Galatasaray Kadın Judo Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde birinci oldu.

Galatasaray Kadın Judo Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde birinci oldu.

Avrupa Judo Birliği (EJU) tarafından Avrupa Kulüpler Şampiyonası kapsamında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvada Türkiye'yi temsil eden sarı-kırmızılı ekip, D Grubu'nda ev sahibi ülkeden Orleans Loirent'i 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde İspanya'nın Valencia takımını yine 3-2'lik skorla geçen Galatasaray, finalde ise yine ev sahibi ülkeden RSC Champigny ile karşılaştı. Final müsabakasında RSC Champigny karşısında 5-0'lık net bir galibiyet alan sarı-kırmızılılar, şampiyonluğa ulaştı.

Galatasaray Judo Şubesi A Takımlar Antrenörü Ercan Çakıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlk turda Orleans'ı yarı finalde de Valencia'yı 3-2'lik skorlarla geçtik. Finalde de son şampiyon ve önemli yıldızları olan Champigny'yi 5-0 yenerek şampiyon olduk. Bu çok önemli bir başarı. Bu gururu yaşadığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

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