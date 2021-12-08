Galatasaray Kadın Judo Takımı, Paris'te Şampiyonlar Ligi'nde tatamiye çıkacak - Haberler Spor
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Galatasaray Kadın Judo Takımı, Paris'te Şampiyonlar Ligi'nde tatamiye çıkacak

Galatasaray Kadın Judo Takımı, Paris'te Şampiyonlar Ligi'nde tatamiye çıkacak
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Galatasaray Kadın Judo Takımı, Fransa'nın başkenti Paris'te Avrupa Kulüpler Şampiyonası Şampiyonlar Ligi'nde tatamiye çıkacak.

Galatasaray Kadın Judo Takımı, Fransa'nın başkenti Paris'te Avrupa Kulüpler Şampiyonası Şampiyonlar Ligi'nde tatamiye çıkacak.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Galatasaray Spor Kulübü Kadın Judo Takımı, başkent Paris'te Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek.

Federasyon, sarı-kırmızılı judoculara 11 Aralık'ta Paris'teki müsabakalarda başarılar diledi.

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AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

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