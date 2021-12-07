Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın ana sponsoru Hepsiburada oldu

Polat Bengiserp: Avrupa'da ses getireceğiz

Başak Karaca: Galatasaray'ın değerleriyle örtüşen bir anlaşma

Hepsiburada İş Geliştirme Grup Başkanı Erturan: Birçok alanda yatırım yapıyoruz

SERHAN TÜRK/ İSTANBUL,- Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Hepsiburada ile isim sponsorluğu anlaşmasına imza attı.

Kadınlara ilham veren birçok hikayenin olduğunu, bu hikayelerin bir parçası olabilmek adına da kadın futbol takımına sponsor olmak istediklerini aktaran Hepsiburada İş Geliştirme Grup Başkanı Mutlu Erturan, "Hepsiburada'nın kurucusu aynı zamanda yönetim kurulu başkanının kendisi de bir kadın. Kadınların eğitimine, Türkiye'de ekonomik gelişmedeki katkısına her zaman çok önem vermiş birsi Hanzade Doğan. Dolayısıyla biz her zaman bu konudaki yatırımlarımızı ve gelişmeleri takip ediyor olacağız. Bu yolda güzel, ilham veren hikayeler var. Biz de bu ilham veren hikayelerin parçası olabilmek için bugün kadın futbol takımına sponsor olmak istedik. Çünkü biliyoruz ki yaptığımız sponsorluklar sadece para desteği değil, arkasında ilham veren hikayeler yaratacak ve çok daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak. Cesareti olmayan, bunu yapabilir miyim diyen kadınlarımıza, genç kızlarımıza ilham olsun ve bunu çok daha büyük kitlelere ulaştıralım istiyoruz. Biz Türkiye'nin hepsiburadasıyız diyoruz. Türkiye'de yerli ve milli sermaye ile faaliyet gösteriyoruz. Dolayısıyla da önümüzdeki dönemde kadınların futbol, sanat, ticaret, hangi alanda olursa olsun desteklenmesi için sonuna kadar destek vereceğiz. Bugün Başak Hanım'a, Polat Bey'e, Yönetim Kuruluna, en büyük ilham kaynağı Nurcan Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir mutluluk. Bu bir başlangıç çok daha büyük kitlelere ulaşmasını diliyoruz" diye konuştu.