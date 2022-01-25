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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Sopron Basket'e konuk olacak

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Sopron Basket'e konuk olacak
AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun 12. haftasında yarın deplasmanda Macaristan temsilcisi Sopron Basket ile karşılaşacak.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun 12. haftasında yarın deplasmanda Macaristan temsilcisi Sopron Basket ile karşılaşacak.

Sopron kentindeki Novomatic Arena'da yapılacak maç TSİ 20.00'de başlayacak.

B Grubu'nda çıktığı 11 maçta 5 galibiyet, 6 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 8 takım arasında 6. sırada yer alıyor. Sopron Basket ise geride kalan bölümde 7 galibiyet, 4 mağlubiyetle liderlik koltuğunda oturuyor.

İki takım arasında İstanbul'da yapılan grubun ilk maçını Galatasaray 67-61 kazanmıştı.

Grupta ilk 4 sırayı alacak takımlar çeyrek finale yükselecek. 5 ve 6. tamamlayacak ekipler ise yoluna FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda çeyrek finalden devam edecek.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

Galatasaray, Macaristan, basketbol, Spor, Haber

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