Galatasaray Kadın Basketbol Takımı sezonu açtı

19.08.2019 16:52

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı takım, sezonun ilk antrenmanını başantrenör Efe Güven yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Başantrenör Efe Güven, GSTV'ye yaptığı açıklamada, yeni sezonda taraftarlarının beklentilerini karşılamaya çalışacaklarını belirterek, "Kadromuzun çekirdeğini koruduk, Türk kadromuz olduğu gibi kaldı. Geçen sezondan Victoria'yı kadromuzda tuttuk. Onun dışında iki yerli, iki de yabancı takviyemiz oldu. Şu anda düşüncemiz sezona üç yabancıyla başlamak. Türk oyuncularımıza daha fazla sorumluluk verip onlardan daha fazla katkı almayı planlıyoruz. Bu seneki kimyamız geçen seneye yakın sayılır ama geçen seneye göre skor gücü biraz daha yüksek bir ekip olacağız." ifadelerini kullandı.

Yeni sezonun keyifli geçeceğine inandığını aktaran Güven, "Formaya, armaya yakışan mücadeleyi vermek istiyoruz. Her geçen sezon farklılaşan bir lig var. Bu sene de rakiplerimiz önemli transferler yaptılar. Hedeflerimiz doğal olarak geçtiğimiz sezondan yüksek olacak." şeklinde görüş belirtti.

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Işıl Alben ise geçen sezonu beklentilerin üzerinde tamamladıklarını anlatarak, "Bu sene de üzerine koymak istiyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımız var, geçen seneden kalan arkadaşlarımız var. En kısa zamanda yeni takım arkadaşlarımızla kaynaşarak geçen sene yakaladığımız sinerjiyi devam ettirmek istiyoruz. Güzel de bir hazırlık dönemi var önümüzde. Elimizden gelenin en iyisini yaparak sezona güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA