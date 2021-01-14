Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın yeni transferi Prince, sağlık kontrolünden geçirildi
14.01.2021 16:47 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:50
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın yeni transferi ABD'li oyun kurucu Epiphanny Prince, sağlık kontrollerine tabi tutuldu.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın yeni transferi ABD'li oyun kurucu Epiphanny Prince, sağlık kontrollerine tabi tutuldu.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'mızın yeni transferi Epiphanny Prince, sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler'de sağlık kontrollerinden geçirildi. Sağlık kontrolleri esnasında takım yetkilileri de hazır bulundu." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever