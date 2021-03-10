Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın forma sırt sponsoru Magdeburger Sigorta oldu
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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın forma sırt sponsoru Magdeburger Sigorta oldu

10.03.2021 17:05 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:09
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın forma sırt sponsoru Magdeburger Sigorta oldu

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın forma sırt sponsoru Magdeburger Sigorta oldu.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın forma sırt sponsoru Magdeburger Sigorta oldu.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, sponsorluk anlaşmasının imza töreni yarın Türk Telekom Stadı'nda yapılacak.

Törene Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Dorukhan Acar, Bor Holding Yönetim Kurulu Üyesi Müge Çetin ile Magdeburger Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Zafer Uçar katılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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