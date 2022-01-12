Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Williams ile yollar ayrıldı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Williams ile yollar ayrıldı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Williams ile yollar ayrıldı
AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Riquna Williams ile yolları ayırdı.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Riquna Williams ile yolları ayırdı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "ABD'li oyuncumuz Riquna Williams ve Galatasaray Spor Kulübü arasındaki sözleşme 12 Ocak tarihi itibarıyla oyuncu ile anlaşılarak karşılıklı olarak feshedilmiştir." denildi.

Riquna Williams'a kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dilendiği kaydedildi.

Williams, bu sezon Herbalife Nutrution Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7 maçta forma giydi ve ortalama 30 dakika 44 saniye sahada kaldı. 31 yaşındaki oyuncu, 12.86 sayı, 5.14 ribaunt ve 3.86 asist ortalamaları yakaladı.

Başkan'la el sıkıştı, eşofmanları giydi! Galatasaray'ın yeni hocası işbaşı yaptı

Başkan'la el sıkıştı, eşofmanları giydi! Galatasaray'ın yeni hocası işbaşı yaptı

 Terim, Florya'daki vedasında futbolculara böyle seslendi: Her şeyi riske ettim ama yarı yolda bırakıldım

Terim, Florya'daki vedasında futbolculara böyle seslendi: Her şeyi riske ettim ama yarı yolda bırakıldım

 Fatih Terim sonrası Galatasaray'da büyük operasyon! Birçok isim Florya'ya veda edecek

Fatih Terim sonrası Galatasaray'da büyük operasyon! Birçok isim Florya'ya veda edecek

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title