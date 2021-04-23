Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Whitcomb sezonu kapattı
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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Whitcomb sezonu kapattı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Whitcomb sezonu kapattı
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Samantha Whitcomb'un sezonu kapattığı bildirildi.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Samantha Whitcomb'un sezonu kapattığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Samantha Whitcomb, sağlık problemleri sebebiyle sezonun geri kalanında takımımızın formasını giyemeyecektir. Whitcomb'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kulübümüze yaptığı katkılar sebebiyle teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Şutör oyun kurucu mevkisinde oynayan 32 yaşındaki Whitcomb, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 13 sayı, 2,8 ribaunt ve 2,6 asist ortalamalarıyla mücadele etti. ABD'li oyuncu FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ise 14 sayı, 3 ribaunt, 2 asist ortalaması yakaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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