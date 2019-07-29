Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda transfer

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Bria Hartley'i transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyun kurucuyla bir yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Bria Hartley, geçen sezon Fenerbahçe'de forma giymişti.

Kaynak: AA