Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda transfer
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Bria Hartley'i transfer etti.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Bria Hartley'i transfer etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyun kurucuyla bir yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Bria Hartley, geçen sezon Fenerbahçe'de forma giymişti.
Kaynak: AA
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