Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda transfer

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Bria Hartley'i transfer etti.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda transfer

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Bria Hartley'i transfer etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyun kurucuyla bir yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Bria Hartley, geçen sezon Fenerbahçe'de forma giymişti.

Kaynak: AA
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