Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda transfer

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, Rumen Claudia Pop Cuic'i kadrosuna kattı.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda transfer

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, Rumen Claudia Pop Cuic'i kadrosuna kattı. 29 yaşındaki Rumen oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Geçen yıl Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Botaşspor forması giyen forvet Cuic, 32 maçta 14.3 sayı, 5 ribaund, 2.1 asist ve 1.3 top çalma istatistikleriyle mücadele etti.


- İstanbul

Kaynak: DHA
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