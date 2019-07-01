Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda transfer

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, Rumen Claudia Pop Cuic'i kadrosuna kattı. 29 yaşındaki Rumen oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Geçen yıl Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Botaşspor forması giyen forvet Cuic, 32 maçta 14.3 sayı, 5 ribaund, 2.1 asist ve 1.3 top çalma istatistikleriyle mücadele etti.

Kaynak: DHA