Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda iki oyuncunun daha korona virüs testinin pozitif çıktığı ve bugün oynanacak Nesibe Aydın karşılaşmasının ileri...
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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda iki oyuncunun daha korona virüs testinin pozitif çıktığı ve bugün oynanacak Nesibe Aydın karşılaşmasının ileri...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda iki oyuncunun daha korona virüs testinin pozitif çıktığı ve bugün oynanacak Nesibe Aydın karşılaşmasının ileri...

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda iki oyuncunun daha korona virüs testinin pozitif çıktığı ve bugün oynanacak Nesibe Aydın karşılaşmasının ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda iki oyuncunun daha korona virüs testinin pozitif çıktığı ve bugün oynanacak Nesibe Aydın karşılaşmasının ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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