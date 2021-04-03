Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda iki oyuncunun daha korona virüs testinin pozitif çıktığı ve bugün oynanacak Nesibe Aydın karşılaşmasının ileri...

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda iki oyuncunun daha korona virüs testinin pozitif çıktığı ve bugün oynanacak Nesibe Aydın karşılaşmasının ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.