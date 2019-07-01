Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda iç transfer

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda oyuncular Alperi Onar ve Sinem Ataş'ın sözleşmeleri uzatıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmelerindeki opsiyon hakları kullanılan 2 oyuncunun Galatasaray forması giymeye devam edeceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca sözleşmeleri sona eren İrem Naz Topuz ve Bircan Gökdemir'in takımdan ayrıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA