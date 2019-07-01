Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda iç transfer

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda oyuncular Alperi Onar ve Sinem Ataş'ın sözleşmeleri uzatıldı.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda iç transfer

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda oyuncular Alperi Onar ve Sinem Ataş'ın sözleşmeleri uzatıldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmelerindeki opsiyon hakları kullanılan 2 oyuncunun Galatasaray forması giymeye devam edeceği belirtildi.
Açıklamada ayrıca sözleşmeleri sona eren İrem Naz Topuz ve Bircan Gökdemir'in takımdan ayrıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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