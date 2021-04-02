Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 5 sporcunun Kovid testi pozitif çıktı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, beş sporcusunun Kovid 19 PCR testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, beş sporcusunun Kovid 19 PCR testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı kırmızılı takımdan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına bu sabah yapılan Kovid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve beş oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır. Takımımız 3 Nisan Cumartesi günü sabah saatlerinde kontrol amaçlı bir testten daha geçecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı