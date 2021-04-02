Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 5 pozitif

Galatasaray, kadın basketbol takımında 5 oyuncunun korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray, kadın basketbol takımında 5 oyuncunun korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına bu sabah yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve beş oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır. Takımımız 3 Nisan Cumartesi günü sabah saatlerinde kontrol amaçlı bir testten daha geçecektir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı