Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 5 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 5 oyuncu yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan Kolombiyalı ünlü futbolcu, anne ve babasına saldırırken gözaltına alındı
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 5 oyuncu yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan 5 basketbolcunun tedavi protokolü ve karantina sürecinin başlatıldığı belirtildi.
Sarı-kırmızılı takıma yarın sabah kontrol amacıyla tekrar test uygulanacağı aktarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan