Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Merve Aydın'ı transfer etti
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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Merve Aydın'ı transfer etti

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Merve Aydın'ı transfer etti
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, milli oyun kurucu Merve Aydın'ı kadrosuna kattı.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, milli oyun kurucu Merve Aydın'ı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak İspanya'da Nissan Al-Qazeres Extremadura takımında forma giyen 27 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzalandı.

Kariyerinde 152 kez milli takım forması giyen Merve Aydın, Türkiye'de Mersin Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi ve Hatay Büyükşehir Belediyespor, Fransa'da ise Nantes Reze Basket takımlarında da oynadı.

Açıklamada, "Merve Aydın'a 'Hoş geldin' der, formamız altında başarılı bir sezon geçirmesini temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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