Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Meltem Yıldızhan ile sözleşme yeniledi

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Meltem Yıldızhan ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Meltem Yıldızhan ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Meltem Yıldızhan 2021-2022 sezonunda kiralık olarak Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Nesibe Aydın'da forma giyecek.

Galatasaray altyapısından yetişen ve A Milli Kadın Basketbol Takımı forması da giyen Meltem Yıldızhan geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı ekipte 27 lig maçında görev aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul