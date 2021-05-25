Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Meltem Yıldızhan ile sözleşme yeniledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Meltem Yıldızhan ile sözleşme yeniledi

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Meltem Yıldızhan ile sözleşme yeniledi
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Meltem Yıldızhan ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Meltem Yıldızhan ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Meltem Yıldızhan 2021-2022 sezonunda kiralık olarak Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Nesibe Aydın'da forma giyecek.

Galatasaray altyapısından yetişen ve A Milli Kadın Basketbol Takımı forması da giyen Meltem Yıldızhan geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı ekipte 27 lig maçında görev aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

Selçuk İnan'dan Galatasaray taraftarlarını duygulandıran paylaşım
Selçuk İnan'dan Galatasaray taraftarlarını duygulandıran paylaşım
Onyekuru menajeri tarafından Trabzonspor'a önerildi
Onyekuru menajeri tarafından Trabzonspor'a önerildi
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray, Gökdeniz Bayrakdar için harekete geçti
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray, Gökdeniz Bayrakdar için harekete geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Sibel Can Ebru Gündeş Burak Sergen
Spor Adem Büyük Şenol Güneş Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Meltem Yıldızhan ile sözleşme yeniledi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 22:33:25. #1.16#

title