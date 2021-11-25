Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Euroleague'de doludizgin

Kadınlar Euroleague'e iki mağlubiyetle başlayan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı daha sonra oynadığı 4 karşılaşmadan galip ayrıldı ve B Grubu'nda liderliğe yükseldi.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Euroleague'de aldığı üst üste galibiyetlerle grubunda zirveye yerleşti. Sarı-kırmızılılar son olarak evinde karşılaştığı Macaristan ekibi Sopron Basket 67-61'lik skorla mağlup etti. Euroleague'e aldığı iki mağlubiyetle başlayan Galatasaray daha sonra oynadığı 4 müsabakadan da galip ayrıldı ve B Grubu'nda averajla liderliğe yükseldi.

Sezonun ilk maçında Fenerbahçe'ye yenilen sarı-kırmızılılar ikinci haftada da Dinamo Kursk'a kaybetti. Aslan bu karşılaşmalarından sırasıyla Arka Gdynia, Basket Landes, UNI Girona ve Sopron Basket'i mağlup ederek iyi bir ivme yakaladı.

Galatasaray, Kadınlar Euroleague'de bu sezon 72.5 sayı, 37.0 ribaund ve 17.5 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Takımda Tina Krajisnik 18.3 sayı, Anete Steinberga da 17.5 ortalamalarıyla oynayarak takımı sırtlıyor. Krajisnik ayrıca ligde en skorer 5. oyuncu olarak yer alıyor.

Sarı-kırmızılılar ligin 7. haftasında İtalya deplasmanında Famila Schio ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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