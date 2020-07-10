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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Efe Güven ile sözleşme yeniledi

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, son iki sezonda sarı kırmızılı takımın başantrenörlük görevini üstlenen Efe Güven ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Efe Güven ile sözleşme yeniledi
10.07.2020 20:23 | Son Güncelleme: 10.07.2020 20:27

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, son iki sezonda sarı kırmızılı takımın başantrenörlük görevini üstlenen Efe Güven ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Bu sezon sonunda sözleşmesi sona eren başantrenör Güven ile bir yıllık yeni sözleşmenin imzalandığı törende yönetim kurulu üyeleri Dorukhan Acar ve İlber Aydemir ile Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer de yer aldı.

EFE GÜVEN: YENİ BİR MACERA, İLK GÜNKÜ HEYECANYeni sözleşmeye imza atan başantrenör Efe Güven, imza sonrası kulüp televizyonuna şu açıklamaları yaptı: "Resmi olarak bu benim 15'inci sezonum olacak kulübümde. 14 senedir nasıl ilk günkü gibi heyecanla çalıştıysam, bu sezon da aynı şekilde hissediyorum. Bu görevin bana layık gören Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'e, İkinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak'a, Başkan Yardımcılarımız Yusuf Günay'a, Kaan Kançal'a, şube yöneticilerimiz Oytun Özer'e, Dorukhan Acar'a ve İlber Aydemir'e çok teşekkür ediyorum. Yeni bir macera ve ilk günkü heyecan. 2 senedir neler yaptıysak taraftarlara mücadele anlamında verdiğimiz sözleri tuttuysak, yine aynı şekilde aynı sözleri verip sahada savaşan, Galatasaray ruhuyla mücadele eden bir kadın basketbol takımı izleyeceklerinin sözünü tekrar buradan veriyorum." "TEKRAR EUROLEAGUE'E DÖNDÜĞÜMÜZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"EuroLeague'de önemli başarılara imza atan bir kulüpte olduklarını hatırlatan Güven, "Tekrar EuroLeague'e döndüğümüz için çok mutluyuz. O arenada çok önemli başarılarımız, şampiyonluğumuz var. Ayrı bir mutluluk da kendi altyapımızda yetişen oyuncularla beraber Euroleague'de mücadele edecek olmamız, orada tecrübelenip ciddi sorumluluk alacaklar. Yeni bir kadro kurduk. Çok kısa zamanda yaptık bunu. Bir hafta içinde bütün takımı, kulübümüzün verdiği imkanlar doğrultusunda en iyi şekilde oluşturduk. Yaklaşık 10 gün önce yöneticilerimizle bir toplantı yaptık. Anlaşmamız uzun sürmedi, çok kısa zamanda hemen anlaştık. Sözleşmeyi konuşmadık bile. Sonrasında da nasıl bir yol haritası izleyeceğimizi, nasıl bir planlama yapacağımızı konuştuk. Bu doğrultuda 3 tane A Milli Takım forması giymiş Türk oyuncumuz ile ve 4 yabancı oyuncu ile anlaştık. Geri kalan bizim altyapımızda yetişen, çeşitli kategorilerde milli takım forması giymiş oyuncularımız yer alacak. 14-15 kişilik bir kadromuz olacak. Şu an konuşurken heyecanlıyım. İlk kulübe girdiğim andaki gibi hissediyorum. Kaldığımız yerden devam edeceğiz" diye konuştu.OYTUN ÖZER: HOCAMIZLA YOLA DEVAM ETMEKTEN ÇOK MUTLUYUZ

Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer ise şu ifadeleri kullandı:  "Hocamızla yola devam etmekten çok mutluyuz. Hocamızın 2 senedir yakaladığı önemli bir başarı var. Biz bu başarının daha üzerine koymak istiyoruz. EuroLeague Women'da bu sene mücadele edebilmek bizim için çok kıymetli. Biz bildiğiniz üzere 5 sene önce bu kupayı almıştık. Umarım en kısa sürede tekrar o kupa için mücadele edecek takımla beraber orada olacağız. Kısa sürede tüm transferlerimizi tamamladık. İnşallah çok kısa bir sürede hepsini açıklayacağız. Ancak an itibarıyla yeni sezon yapılanmasıyla ilgili kafamız oldukça rahat. Bu yapılanmayı tamamlarken oluşturduğumuz ve takip etmek istediğimiz felsefeyle uyumlu bir yapı kurduk. Altyapımızdan oyuncularımız, milli takım seviyesindeki oyuncularımız ve bunlara yardımcı olabilecek, sahada mücadele gücümüzü artıracak yabancılarla beraber çok kuvvetli bir kadro kurduğumuzu düşünüyoruz. Her zamanki gibi her kupaya talibiz, her kupaya talip olmaya devam edeceğiz."


Kaynak: DHA

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