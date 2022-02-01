Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Beretta Famila Schio'yu ağırlayacak
AA, Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 14. haftasında yarın İtalya temsilcisi Beretta Famila Schio'yu konuk edecek.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 14. haftasında yarın İtalya temsilcisi Beretta Famila Schio'yu konuk edecek.
Şehit Mustafa Özel Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Geride kalan 13 maçta 5 galibiyet, 8 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, grupta 5. sırada yer alıyor. İtalyan ekibi ise 7 galibiyet, 5 mağlubiyetle 4. basamakta bulunuyor.
İki takım arasında grubun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Beretta Famila Schio 76-73 kazanmıştı.
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor