Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Beretta Famila Schio'yu ağırlayacak - Haberler Spor
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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Beretta Famila Schio'yu ağırlayacak

AA, Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Beretta Famila Schio'yu ağırlayacak

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 14. haftasında yarın İtalya temsilcisi Beretta Famila Schio'yu konuk edecek.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 14. haftasında yarın İtalya temsilcisi Beretta Famila Schio'yu konuk edecek.

Şehit Mustafa Özel Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Geride kalan 13 maçta 5 galibiyet, 8 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, grupta 5. sırada yer alıyor. İtalyan ekibi ise 7 galibiyet, 5 mağlubiyetle 4. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında grubun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Beretta Famila Schio 76-73 kazanmıştı.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Beretta Famila, Galatasaray, basketbol, İtalya, Spor, Haber

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