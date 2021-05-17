Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Efe Güven'in sözleşme yenileme mutluluğu Açıklaması
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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Efe Güven'in sözleşme yenileme mutluluğu Açıklaması

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Efe Güven'in sözleşme yenileme mutluluğu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda sözleşmesi 1 yıl uzatılan başantrenör Efe Güven, sarı-kırmızılı camiada devam edeceği için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda sözleşmesi 1 yıl uzatılan başantrenör Efe Güven, sarı-kırmızılı camiada devam edeceği için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde açıklamaları yer alan genç çalıştırıcı, "Neredeyse tüm hayatımı geçirdiğim camiada 16. sezonuma gireceğim. A takım seviyesinde koçluk kariyerime devam etmek beni çok mutlu ediyor ve gururlandırıyor." diye konuştu.

Başantrenör olarak görev yaptığı son 3 sezonu değerlendiren Güven, "Geride kalan üç sezonda Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nı optimal koşullar altında rekabetçi tutarak hak ettiği noktaya taşımak için adımlarımızı tek tek attık. Bu süreçte kazandığımız genç oyuncularımızın yanında bizimle devam edecek tecrübeli oyuncularımız olacak. Gelecek sezondan itibaren hedefimiz bu sürecin sonuçlarını almak olacak." ifadelerini kullandı.

Efe Güven, gelecek sezonki hedefleriyle ilgili, şunları kaydetti:

"Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve Türkiye Ligi'nde final oynamak Galatasaray camiasını tatmin edecek başarılar değil, bunun bilincindeyiz. Her ne kadar hem Avrupa'da hem de yerel ligde çok önemli rakiplerimiz olsa da amacımız yarıştığımız her kulvarda sonuca gitmek. Son üç sezondur şartlar ne olursa olsun her koşulda mücadeleyi bırakmayan bir takım izlediysek yine aynı takımı önümüzdeki sezon da izleyeceğimizin sözünü verebilirim. Bu hedefler ışığında yeni sezonun yapılanmasına hemen başladık ve büyük ölçüde kadromuzu tamamladık. Bu hızlı reaksiyon ve çalışma için de yine tüm yöneticilerimize teşekkür etmek istiyorum. En iyi şekilde hazırlanarak Galatasaray camiasına yakışır bir sezon geçirmeyi temenni ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Efe Güven'in sözleşme yenileme mutluluğu Açıklaması - Haberler Spor
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