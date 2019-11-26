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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ACS Sepsi'yi konuk edecek

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu'nun 5. haftasında yarın Romanya temsilcisi ACS Sepsi ile karşılaşacak.

26.11.2019 10:20 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:20
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ACS Sepsi'yi konuk edecek

Kadın Takımı, FIBA Kupası E Grubu'nun 5. haftasında yarın Romanya temsilcisi ACS Sepsi ile karşılaşacak.

Ahmet Cömert Salonu'nda oynanacak maç saat 19.30'da başlayacak.

E Grubu'nda çıktığı 4 maçın 2'sini kazanıp 2'sinde mağlup olan sarı-kırmızılılar, grupta averajla üçüncü sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım ile aynı puana sahip ACS Sepsi ise ikinci sırada yer alıyor.

Grubun diğer maçında Polonya temsilcisi Artego, İsveç temsilcisi Lulea BBK'yi konuk edecek.

Kaynak: AA
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