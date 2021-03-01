Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Whitcomb'u transfer etti
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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Whitcomb'u transfer etti

01.03.2021 19:15 | Son Güncelleme: 01.03.2021 19:18
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Whitcomb'u transfer etti

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ABD'li skorer oyun kurucu Samantha Allison Whitcomb'u kadrosuna kattı.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ABD'li skorer oyun kurucu Samantha Allison Whitcomb'u kadrosuna kattı.

Aynı zamanda Avustralya vatandaşı da olan Whitcomb, 20 Temmuz 1988'de ABD'de doğdu. WNBA'de Seattle Storm formasıyla iki şampiyonluk yaşayan Whitcomb, Avustralya State Basketball League'de de iki şampiyonluk sevincine ortak oldu.

Whitcomb, ayrıca Almanya'da ChemCats Chemnitz, Wolfenbuttel Wildcats, Avustralya'da Rockingham Flames, Perth Lynx ve Fransa'da Montpellier takımlarının formalarını da giydi.

2017 yılında Seattle Storm ile sözleşme imzalayan basketbolcu, burada iki şampiyonluk daha yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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