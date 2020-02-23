Galatasaray, Kadıköy'e hareket etti

23.02.2020 17:16 | Son Güncelleme: 23.02.2020 17:16

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, Zincirlikuyu'da bulunan bir otelden ayrılarak Ülker Stadyumu'na doğru yola çıktı.

Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile noktalayan sarı-kırmızılılar, Zincirlikuyu'da bulunan bir otelde maç saatini beklemeye başlamıştı. Sarı-kırmızılı takım, bugün saat 19.00'da başlayacak karşılaşma için meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde konakladığı otelden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Takım otobüsünden ve taraftarlardan detaylar

Kaynak: DHA

- İstanbul