Galatasaray, Kadıköy'e hareket etti
Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, Zincirlikuyu'da bulunan bir otelden ayrılarak Ülker Stadyumu'na doğru yola çıktı.
Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, Zincirlikuyu'da bulunan bir otelden ayrılarak Ülker Stadyumu'na doğru yola çıktı.
Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile noktalayan sarı-kırmızılılar, Zincirlikuyu'da bulunan bir otelde maç saatini beklemeye başlamıştı. Sarı-kırmızılı takım, bugün saat 19.00'da başlayacak karşılaşma için meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde konakladığı otelden ayrıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Takım otobüsünden ve taraftarlardan detaylar
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