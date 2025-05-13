1962-1963 sezonundan bu yana düzenlenen Türkiye Kupası'nda Galatasaray, en çok kazanan takım unvanını elde etti. 23 kez finale çıkan Galatasaray, bu finallerin 18'inde kupayı müzesine götürdü. Galatasaray'ın finallerde en çok karşılaştığı takım ise Beşiktaş oldu. Galatasaray kaç kere Ziraat Türkiye Kupası kazandı?

GALATASARAY KAÇ KERE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KAZANDI?

1962-1963: Türkiye Kupasını ilk kez düzenlediği 1962-1963 sezonunda kazandık. İlk maçta Zonguldak Kömürspor'u eleyen Galatasaray finalde Fenerbahçe'yi her iki maçta da 2-1 yenerek kupayı kazanan taraf olmuştu.

1963-1964: Galatasaray final maçında Altay'ın sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip gelerek kupayı kazanmıştı.

1964-1965: Üstüste üçüncü kez kupayı kazanan Galatasaray finalde ilk maçta 0-0 berabere kaldığıFenerbahçe'yi 1-0 yenerek kupayı kazanmıştı.

1965-1966: Dördüncü kez kazanılan bu kupa mücadelesinin yarı finalinde Fenerbahçe'yi eleyen Galatasaray finalde de Beşiktaş'ı 1-0 yenerek şampiyon olmuştu.

1972-1973 :Galatasaray ligde üçüncü kez üstüste şampiyon olduğu bu sezonda kupayı da beşinci kez kazandı. Galatasaray final maçında Ankaragücü'nü önce 3-1 yenmiş rövanşta da 1-1 berabere kalmıştı.

1975-1976: Galatasaray altıncı kez kupayı kazandığı bu sezonda finalde o sene ilk kez şampiyon olan Trabzonsporile oynamıştı. İlk maçı 1-0 kaybeden Galatasaray ikinci maçı 1-0 kazanınca iş penaltılara kalmış ve 5-4 üstünlük sağlayan Galatasaray kupayı kazanmıştı.

1981-1982: Birbirinden zorlu rakipleri eleyerek finale gelen Galatasaray finalde Ankaragücü'nü ilk maçta 3-0 yenmiş ikinci maçta 2-1 yenilmesine rağmen şampiyon olmuştu. O sezon takımın teknik direktörlük görevini Özkan Sümer yürütmekteydi.

1984-1985: Jupp Derwall'in ilk sezonunda ligde işlerin iyi gitmediği bir süreçte kazanılan bu kupa şampiyonluk kadar değerliydi. Çünkü Galatasaray çeyrek finalde Fenerbahçe'yi, yarı finalde Beşiktaş'ı ve finalde de 2-1 ve 0-0'lık sonuçlarla Trabzonspor'u elemişti.

1990-1991: Mustafa Denizli yönetimindeki Galatasaray, ligde istediği sezonu geçirememişti. Tek hedef Türkiye Kupası'ydı. Sırasıyla Konyaspor, Beşiktaş ve Trabzonspor'u kupadan saf dışı bırakan Galatasaray, finalde Ankaragücü ile karşılaştı. İlk yarıda Cengiz'in golüne engel olamayan Galatasaray 1-0 geriye düşmüş, 1 dakika sonra ise Tanju'un golü ile beraberliği yakalamıştı. Uzatma dakikalarında ise Uğur ve Tugay ile iki gol bulan Galatasaray bir kez daha kupaya uzanıyordu.

1992-1993: Galatasaray o sezon Feldkamp ile lig şampiyonluğunun yanısıra kupa şampiyonluğunu da kazanmıştı. Finalde Beşiktaş'a karşı 1-0 ve 2-2 biten maçlar sonunda Galatasaray kupayı kazanan taraf olmuştu.

1995-1996: Finalde Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray 1-0 ve 1-1 'lık iki maçın ardından kupayı kazanan takım olmuştu. Final maçının bitiminde Galatasaray Teknik Direktörü Graham Souness'in Kadıköy Fenerbahçe Stadı'nın sahanın ortasına Galatasaray bayrağını dikmesi maçın unutulmaz anıları arasında yer almıştı.

1998-1999: Finalde Beşiktaş'la karşılaşan Galatasaray 0-0 ve 2-0'lık sonuçlarla kupayı kazanan taraf olmuştu. Bu Fatih Terim'in teknik direktör olarak kazandığı ilk Türkiye Kupası'ydı.

1999-2000: UEFA Kupası'nın kazanıldığı sezonda Türkiye Kupası'nın finali de ilk kez Diyarbakır'da oynanmıştı. Galatasaray yine tarihinde ilk kez final oynayan rakibi Antalyaspor'u uzatmalarda 5-3 yenerek kupayı kazanmıştı.

2004-2005: Galatasaray'ın 14. kupa şampiyonluğu efsanevi futbolcusu Hagi'nin teknik direktörlük yaptığı sezonda kazanılmıştı. Olimpiyat Stadı'nda oynanan bu final maçında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 5-1gibi tarihi bir skorla yenerek kupayı kazanmıştı.

2013-2014: Galatasaray, 9 senenin ardından tekrar Roberto Mancini yönetiminde Türkiye Kupası'nda finale yükselmişti. Konya Büyükşehir Belediye Atatürk Stadı'nda Eskişehirspor ile karşılaşan Galatasaray, Wesley Sneijder'ın ayağından bulduğu golle rakibini 1-0 mağlup ediyor, 20. finalinde 15. kupa şampiyonluğuna uzanıyordu.

2014-2015: Türkiye Kupası finalinde Bursa Atatürk Stadı'nda Bursaspor ile karşılaşan Galatasaray, Burak Yılmaz'ın hat-trick yaptığı maçta rakibini 3-2 mağlup ediyor, 21. finalinde 16. kupa şampiyonluğuna uzanıyordu. Galatasaray, 15 senenin ardından tekrar Hamza Hamzaoğlu yönetiminde hem Süper Lig'i hem de Türkiye Kupası'nı kazanmış oluyordu. TFF Süper Kupa finalinde Bursaspor ile karşılaşan Galatasaray, Yasin Öztekin'in golüyle 1-0 kazandı ve Süper Kupa'nın sahibi oldu. Böylece sarı kırmızılılar sezonu 4 yıldız, 3 kupa ile tamamladı.

2015-16: F enerbahçe ile Türkiye Kupası Finali'nde karşılaşan Galatasaray, Podolski'nin golüyle sahadan 1-0'lık zaferle ayrıldı. Üst üste 3. kez; tarihteki ise 17. Türkiye Kupası'nı kaldırdı...

2018-2019: Sivas'ta oynanan Türkiye Kupası Finali'nde Akhisarspor ile karşılaşan Galatasaray, sahadan Sinan Gümüş, Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne'nin golleriyle 3-1'lik zaferle ayrıldı ve Türkiye Kupası'nı 18. kez müzesine götürdü.

Takım / Kupa Sayısı

Galatasaray 18

Beşiktaş 11

Trabzonspor 9

Fenerbahçe 7

Ankaragücü 2

Göztepe 2

Altay 2

Gençlerbirliği 2

Kocaelispor 2

Bursaspor 1

Eskişehir 1

Sakarya 1

Kayserispor 1

Konyaspor 1

Akhisarspor 1

Sivasspor 1