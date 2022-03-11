Galatasaray, İzmir'e gidecek
Demirören Haber Ajansı - Serhan Türk - Spor
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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda dün Barcelona ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da kafile, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün TSİ 17.30'da İzmir'e hareket edecek.
Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında 14 Mart Pazartesi günü Beşiktaş ile kendi sahasında karşılaşacak olan Galatasaray'da yönetimin, hem olumsuz hava koşulları hem de takımın 17 Mart Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Barcelona ile çok kritik bir rövanş maçına çıkacak olmasından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) maçın ertelenmesi talebinde bulunması bekleniyor.
Süper Lig maçları şifresiz verilse izler misiniz? #SüperLig | #TFF | #futbol— Haberler (@Haberler) March 9, 2022
Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Spor