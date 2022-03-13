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Galatasaray, İzmir'de çalıştı

AA - Emrah Oktay - Spor
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Galatasaray, İzmir'de çalıştı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını İzmir'de devam etti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını İzmir'de devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre İstanbul'daki kötü hava koşulları nedeniyle İspanya'dan İzmir'e geçen Galatasaray, bu kentteki ikinci antrenmanını Altay'ın Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda gerçekleştirdi.

Isınma hareketleri, top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan idmanda futbolcular daha sonra tam sahada taktik çalışma yaptı. Antrenman bir kalede duran top, diğerinde ise şut çalışmasıyla tamamlandı.

Galatasaray, antrenmanın ardından yarınki maç için İstanbul'a hareket etti.

AA / Emrah Oktay - Spor

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Beşiktaş, İzmir, Spor, Haberler

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