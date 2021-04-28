Galatasaray'da tek değişiklik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray'da tek değişiklik

Galatasaray'da tek değişiklik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son oynadıkları Antalyaspor maçının 11'ine göre Konyaspor karşısında tek değişiklik yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son oynadıkları Antalyaspor maçının 11'ine göre Konyaspor karşısında tek değişiklik yaptı.

Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray Türk Telekom Stadyumu'nda Konyaspor ile karşılaşıyor. Sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Fatih Terim son oynadıkları Antalyaspor maçının 11'ine göre Konya karşısında tek değişiklik yaptı. Terim, Emre Akbaba'nın yerine Antalya karşılaşmasında sonradan oyuna girerek attığı golle takımına 3 puan kazandıran Mustafa Muhammed'e görev verdi. Sahaya kaptan olarak Muslera çıktı.

Sakatlıkları bulunan Henry Onyekuru ve DeAndre Yedlin ile korona virüs testleri pozitif çıkan ve karantina süreçleri devam eden 3 futbolcu kadroda yer almadı.

Sarı-kırmızılılar mücadeleye Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu ve Mustafa Muhammed 11'i ile çıktı.

Yedeklerde ise Okan Kocuk, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Martin Linnes, Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Marcelo Saracchi, Arda Turan ve Sofiane Feghouli bekledi.

Devre arasında Galatasaray'dan Konyaspor'a kiralık olarak giden Nijeryalı futbolcu Jesse Sekidika ilk kez sarı-kırmızılılara karşı mücadeleye 11'de başladı. 24 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ile bu sezon 6 Süper Lig maçına çıktı ve 1 kez gol sevinci yaşadı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aslan ilk yarıda oyunun hakimiydi ama devre sessiz bitti! Canlı anlatım
Aslan ilk yarıda oyunun hakimiydi ama devre sessiz bitti! Canlı anlatım
Beşiktaş ve Galatasaray, Abdülkadir Parmak için savaşa tutuştu
Beşiktaş ve Galatasaray, Abdülkadir Parmak için savaşa tutuştu
Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı
Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Burak Sergen Burcu Biricik Yılmaz Erdoğan
Spor Aykut Kocaman Mete Kalkavan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Galatasaray'da tek değişiklik - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 21:37:21. #1.16#

title