Galatasaray İtalya'ya gitti

Galatasaray Futbol Takımı, Uefa Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Lazio ile yapacağı maç için İtalya'ya gitti.

Sarı-kırmızılı kafile, İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla İtalya'nın başkenti Roma'ya hareket etti.

Mide bağırsak sisteminde yaşadığı sorun nedeniyle önceki gün kaldırıldığı hastanede bir süre tedavi gören teknik direktör Fatih Terim de kafilede yer aldı.

Tecrübeli teknik adamın sabah saatlerinde hastaneye giderek uzman doktorlar tarafından kontrol edildikten sonra kafileye dahil olduğu bildirildi.