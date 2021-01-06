Galatasaray istikrar yakalayamadı
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Galatasaray istikrar yakalayamadı

06.01.2021 09:21 | Son Güncelleme: 06.01.2021 09:26
Galatasaray istikrar yakalayamadı

Galatasaray, Süper Lig'in 17'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor deplasmanında sezonun 4'üncü mağlubiyetini yaşarken, yeniden liderlik koltuğunu geri alma şansını da kullanamadı.

Galatasaray, Süper Lig'in 17'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor deplasmanında sezonun 4'üncü mağlubiyetini yaşarken, yeniden liderlik koltuğunu geri alma şansını da kullanamadı. 30 puanda kalan sarı-kırmızılıların 16 maç sonunda istikrarsızlığı dikkat çekiyor.Galatasaray, Süper Lig'de bu sezonki 16'ncı maçında Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu. Arda Turan, Radamel Falcao, Sofiane Feghouli, Marcao, Etebo, Emre Kılınç ve talihsiz bir kaza geçiren Omar'dan yoksun olarak gittiği Konya deplasmanında 3 puan kaybeden sarı-kırmızılılar, bu sezon 4'üncü mağlubiyetini aldı. Galatasaray aldığı sonucun yanında gösterdiği performansla da tepki topladı.SERİ OLUŞTURAMIYORFatih Terim'in öğrencileri bu sezon oynadıkları 16 maçlık periyotta galibiyet serisi oluşturmakta zorlandı. Sarı-kırmızılı ekip en fazla 3 defa üst üste kazanmayı başardı. Sezona Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir galibiyetleriyle 2'de 2 yaparak başlayan Galatasaray, Fenerbahçe beraberliğinin ardından Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor'a mağlup olmuştu. Sonrasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor sınavlarından galibiyetle çıkan sarı-kırmızılılar, Hes Kablo Kayserispor karşısında 2 puan bırakmıştı. Ardından Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor galibiyetleriyle yeni bir hava yakalayan Galatasaray, Fatih Karagümrük deplasmanında yeniden yenilgiyle tanışırken Göztepe ve Trabzon galibiyetlerinden sonra tekrar kayıplara başladı. Fraport TAV Antalyaspor beraberliğinin ardından Konyaspor'a mağlup olan sarı-kırmızılılar inişli çıkışlı bir grafik çiziyor.GERİ DÖNEMİYORSarı-kırmızılı takım bu sezon geriye düştüğü karşılaşmalardan galibiyet çıkarmayı başaramadı. Alanyaspor, Kasımpaşa, Karagümrük ve son olarak Konyaspor karşısında geriye düşen Galatasaray, söz konusu maçların hepsinde puan kaybı yaşadı.TERİM TEKRAR SAHADADün akşamki mücadeleyi cezası nedeniyle tribünden izleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor maçındaki performanstan hiç memnun kalmadı. Oyuncularıyla bir an önce kendilerine gelmeleri için toplantı gerçekleştirecek tecrübeli teknik adam, Gençlerbirliği maçıyla da yeniden kulübeye dönecek. Terim, Karagümrük maçında kırmızı kart görmüş ve 4 maç ceza almıştı.ÖMER BAYRAM CEZALI

Galatasaray'da Konyaspor karşılaşmasında sarı kart gören Ömer Bayram cezalı duruma düşerken, cezaları biten Arda Turan ve Marcao ise Gençlerbirliği karşısında forma giyebilecek.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan TÜRK

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