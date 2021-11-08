Galatasaray istikrar arıyor

GAZİANTEP (DHA) - Emre Kılınç kızdırdı

Taylan yine yedek

Serhan TÜRK/ - Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Gaziantep FK'yı deviren Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında iki puan kaybetti. Yoğun maç trafiğinden çıkan sarı-kırmızılılar, milli ara sonrasında istikrarı bulmak istiyor.

Galatasaray, milli aranın ardından Fenerbahçe derbisine çıkacak. Avrupa'da başarılı olmasına rağmen ligde istenilen sonuçları almakta zorlanan ve Avrupa'daki performansı lige taşıyamayan sarı-kırmızılılar, derbiyle beraber yeniden çıkışa geçmek istiyor. Fatih Terim ve kurmayları derbiye kadar takımın motivasyonunu üst düzeye çekmeye çalışacak.

Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Spor Haberleri

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