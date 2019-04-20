Galatasaray - İstikbal Mobilya Kayserispor: 3-1

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Cevdet Kömürcüoğlu, Hakan Yemişken

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Ndiaye, Fernando, Feghouli (Dk. 86 Emre Taşdemir), Belhanda (Dk. 75 Selçuk İnan), Emre Akbaba (Dk. 62 Yunus Akgün), Diagne

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung - Lopes, Levent Gülen, Kana Biyik, Kucher, Sapunaru, Hüseyin Acar, Deniz Türüç (Dk. 90+4 Hakan Çıtak), Chery (Dk. 83 Bilal Başacıkoğlu), Umut Bulut (Dk. 49 Varela), Kravets

GOLLER: Dk. 16 - Dk. 42 (P) Diagne, Dk. 45+4 Nagatomo (Galatasaray) - Dk. 15 Kravets (İstikbal Mobilya Kayserispor)

KIRMIZI KART: Dk. 38. Lopes (İstikbal Mobilya Kayserispor)

SARI KARTLAR: Emre Akbaba, Ndiaye, Feghouli (Galatasaray) - Umut Bulut, Lopes, Kravets, Kucher (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Galatasaray kendi sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 16 ve 42'nci dakikada Diagne ve 45+4'üncü dakikada Nagatomo kaydetti. Deplasman ekibinin tek golü ise 15'inci dakikada Kravets'ten geldi.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 59'a yükselterek lider Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 2'ye indirdi.

15'inci dakikada sağ kanatta topu Ndiaye'den çalan Chery, pasını altıpasta bulunan Kravets'e aktardı. Muslera'nın boşa çıkmasıyla boş kale ile karşı karşıya kalan Kravets, ağları sarstı: 0-1.

16'ncı dakikada Fernando'nun ceza sahası dışından çektiği şut kaleci Lung'dan sekti. Topu iyi takip eden Diagne, seken topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-1.

31'inci dakikada Chery'nin pasıyla topla buluşan Sapunaru'nun ceza sahası içerisinden yaptığı aşırtma vuruş az farkla auta gitti.

34'üncü dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahasına doğru yolladığı topla buluşan Chery topa istediği gibi vuramadı ve meşin yuvarlağı auta gönderdi.

36'ncı dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan içeri kestiği topa iyi vuruş yapamayan Umut Bulut, topu dışarı yolladı.

38'inci dakikada Marcao topu bir süre sürdükten sonra ceza sahası dışından vuruşunu yaptı, topa el ile müdahale eden Lopes ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı ve penaltıya sebebiyet verdi. VAR'a danışan Arda Kardeşler, kararını değiştirmedi.

42'nci dakikada topun başına geçen Diagne, topu ağlara gönderdi: 2-1.

44'üncü dakikada Belhanda pasını sağ kanatta bulunan Mariano'ya aktardı. Mariano'nun içeri yerden sert kestiği topa dokunan Diagne, ağları sarsamadı.

45+4'üncü dakikada Mariano'nun sağ kanattan içeriye açtığı ortaya Nagatomo kafayı vurdu, top filelerle buluştu: 3-1.

İlk yarı Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğü ile son buldu.

57'nci dakikada Nagatomo'nun ceza sahası dışından çektiği sert şut direği sıyırarak auta gitti.

61'inci dakikada Diagne'nin pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Ndiaye, kalecinin üzerinden aşırtmayı denedi ancak Lung iki hamlede topa sahip oldu.

68'inci dakikada ceza sahası yayı üzerinden Deniz Türüç'ün vuruşunda top Muslera'da kaldı.

73'üncü dakikada Kayserispor atağında sol kanattan içeri kesilen orta direkten döndü, Kravets'in seken topa vuruşunu ise Muslera kurtardı.

Galatasaray maçı 3-1 kazandı.

Kaynak: DHA