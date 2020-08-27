Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray İstanbulspor maçı hangi kanalda? Galatasaray İstanbulspor şifresiz canlı izlenecek mi?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray İstanbulspor maçı hangi kanalda? Galatasaray İstanbulspor şifresiz canlı izlenecek mi?

Süper Lig'in başlamasına günler kala Galatasaray hazırlık maçına çıkıyor. İstanbulspor'la karışılacak olan Galatasaray hazırlıklarını sürdürürken Galatasaray İstanbulspor maçı hangi kanalda? Galatasaray İstanbulspor şifresiz canlı izlenecek mi ve Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta merak edildi.

Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray İstanbulspor maçı hangi kanalda? Galatasaray İstanbulspor şifresiz canlı izlenecek mi?
27.08.2020 11:25 | Son Güncelleme: 27.08.2020 11:28

Süper Lig takımları yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirme ve form tutma çalışmalına devam ediyor. Galatasaray ev İstanbulspor da hazırlık maçı yaparak son durumlarını görecekler. Peki, Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray İstanbulspor maçı hangi kanalda? Galatasaray İstanbulspor şifresiz canlı izlenecek mi?

GALATASARAY-İSTANBULSPOR NE ZAMAN?

Galatasaray-İstanbulspor maçı 28 Ağustos Cuma günü oynanacak.

GALATASARAY-İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-İstanbulspor maçı 17:00'de başlayacak.

GALATASARAY-İSTANBULSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile İstanbulspor arasındaki hazırlık maçıMaçı Florya Metin Oktay Tesisleri, İstanbul'da oynanacak.

GALATASARAY-İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile İstanbulspor arasındaki maçının televizyon canlı yayını bulunmuyor.

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ

Galatasaray Spor Kulübübn resmi internet adresi üzerinden, takımın hazırlık maçı takvimi detayları paylaşıldı. Belirlenen takvim şöyle:

28 Ağustos

17.00 Galatasaray-İstanbulspor (Florya Metin Oktay Tesisleri)

31 Ağustos

16.00 Galatasaray-Ümraniyespor (Florya Metin Oktay Tesisleri)

3 Eylül

17.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Türk Telekom Arena)

5 Eylül

17.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom Arena)

İlgili Haberler

PAOK Beşiktaş maçı şifresiz canlı izlenecek mi? PAOK Beşiktaş maçı hangi kanalda? PAOK Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? PAOK Beşiktaş ilk 11'ler
PAOK Beşiktaş maçı şifresiz canlı izlenecek mi? PAOK Beşiktaş maçı hangi kanalda? PAOK Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? PAOK Beşiktaş ilk 11'ler
PSG Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi şifresiz canlı yayınlanacak mı? PSG Bayern Münih maçı şifresiz mi?
PSG Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi şifresiz canlı yayınlanacak mı? PSG Bayern Münih maçı şifresiz mi?
PSG Bayern Münih maçı şifresiz mi?PSG Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi şifresiz canlı yayınlanacak mı?
PSG Bayern Münih maçı şifresiz mi?PSG Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi şifresiz canlı yayınlanacak mı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım Medya
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik Politika
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik
Manisa ve Bursa'da işçileri taşıyan araçlar kaza yaptı: 5 ölü 3. Sayfa
Manisa ve Bursa'da işçileri taşıyan araçlar kaza yaptı: 5 ölü
Son Dakika: Erdoğan'ın dünkü sert sözleri sonrası Türkiye'den NAVTEX hamlesi! Atış eğitimi yapılacak Güncel
Son Dakika: Erdoğan'ın dünkü sert sözleri sonrası Türkiye'den NAVTEX hamlesi! Atış eğitimi yapılacak
Fenerbahçe, FIFA'nın başlattığı taraftar anketinde Galatasaray'a fark attı Spor
Fenerbahçe, FIFA'nın başlattığı taraftar anketinde Galatasaray'a fark attı
Bir kadın cinayeti daha işlenecekti! Eşini tüfekle kovalayan koca tutuklandı 3. Sayfa
Bir kadın cinayeti daha işlenecekti! Eşini tüfekle kovalayan koca tutuklandı
Kars'ı karasinekler bastı, ilk kez böyle bir şeyle karşılaşan esnaf ne yapacağını şaşırdı
Kars'ı karasinekler bastı, ilk kez böyle bir şeyle karşılaşan esnaf ne yapacağını şaşırdı
Uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanınan kamu personelinin mali haklarında ve maaşında kesinti olmayacak
Uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanınan kamu personelinin mali haklarında ve maaşında kesinti olmayacak
Samsun'daki 7 kişilik aile her gün ölüm korkusuyla yaşıyor
Samsun'daki 7 kişilik aile her gün ölüm korkusuyla yaşıyor
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı
Bir annenin en zor anı! Uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti
Bir annenin en zor anı! Uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada
Antalyalı vatandaş, hatalı basım 50 TL'ye bin katı fiyat biçti
Antalyalı vatandaş, hatalı basım 50 TL'ye bin katı fiyat biçti
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti
Ağır yaralı adama ilk müdahaleyi olay yerine gelen polis ekipleri yaptı
Ağır yaralı adama ilk müdahaleyi olay yerine gelen polis ekipleri yaptı
Pendik'de ambulans şoförü silahlı saldırıya uğradı
Pendik'de ambulans şoförü silahlı saldırıya uğradı
Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu
Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
Turistin 500 dolarını 'tırnakçılık' yöntemiyle çalan taksici kameralardan yakalandı
Turistin 500 dolarını 'tırnakçılık' yöntemiyle çalan taksici kameralardan yakalandı
Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi
Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi
Galatasaray ve Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Lemina, İngiltere'ye geri dönüyor
Galatasaray ve Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Lemina, İngiltere'ye geri dönüyor
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
40 yaşına basan oyuncu Begüm Kütük, hediye yerine bir derneğe bağış yapılmasını istedi
40 yaşına basan oyuncu Begüm Kütük, hediye yerine bir derneğe bağış yapılmasını istedi
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, hamile haliyle ilk kez objektiflerin karşısına geçti
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, hamile haliyle ilk kez objektiflerin karşısına geçti
Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı
Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı
Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi
Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var
Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Fatih Dönmez Devlet Bahçeli Berat Albayrak Aleksandr Lukaşenko
Magazin Sibel Can Şevval Sam Hande Erçel Murat Dalkılıç
Spor Erol Bulut Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Ateş Eylül Çocuk Ankara
Şu an buradasınız: Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray İstanbulspor maçı hangi kanalda? Galatasaray İstanbulspor şifresiz canlı izlenecek mi? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.8.2020 11:28:25. #1.15#
title