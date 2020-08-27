Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray İstanbulspor maçı hangi kanalda? Galatasaray İstanbulspor şifresiz canlı izlenecek mi? Süper Lig'in başlamasına günler kala Galatasaray hazırlık maçına çıkıyor. İstanbulspor'la karışılacak olan Galatasaray hazırlıklarını sürdürürken Galatasaray İstanbulspor maçı hangi kanalda? Galatasaray İstanbulspor şifresiz canlı izlenecek mi ve Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta merak edildi.

Süper Lig takımları yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirme ve form tutma çalışmalına devam ediyor. Galatasaray ev İstanbulspor da hazırlık maçı yaparak son durumlarını görecekler. Peki, Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray İstanbulspor maçı hangi kanalda? Galatasaray İstanbulspor şifresiz canlı izlenecek mi? GALATASARAY-İSTANBULSPOR NE ZAMAN? Galatasaray-İstanbulspor maçı 28 Ağustos Cuma günü oynanacak. GALATASARAY-İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? Galatasaray-İstanbulspor maçı 17:00'de başlayacak. GALATASARAY-İSTANBULSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK? Galatasaray ile İstanbulspor arasındaki hazırlık maçıMaçı Florya Metin Oktay Tesisleri, İstanbul'da oynanacak. GALATASARAY-İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA? Galatasaray ile İstanbulspor arasındaki maçının televizyon canlı yayını bulunmuyor. GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ Galatasaray Spor Kulübübn resmi internet adresi üzerinden, takımın hazırlık maçı takvimi detayları paylaşıldı. Belirlenen takvim şöyle: 28 Ağustos 17.00 Galatasaray-İstanbulspor (Florya Metin Oktay Tesisleri) 31 Ağustos 16.00 Galatasaray-Ümraniyespor (Florya Metin Oktay Tesisleri) 3 Eylül 17.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Türk Telekom Arena) 5 Eylül 17.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom Arena)