Galatasaray İstanbul'a geldi

12.12.2019 22:01 | Son Güncelleme: 12.12.2019 22:01

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında deplasmanda Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG) 5-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda eden Galatasaray İstanbul'a döndü.

Özel uçakla saat 17: 00'da İstanbul Havalimanı gelen kafile, genel havacılık terminalinden çıkış yaptı. Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyetten bazıları kendilerini bekleyen takım otobüsüyle bazıları da özel araçlarıyla havalimanıdan ayrıldı.

Kaynak: DHA