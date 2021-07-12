Galatasaray, İstanbul'a dönüyor!

Olympiakos ile hazırlık maçı oynamak için Yunanistan'ın Atina şehrine giden Galatasaray, PCR testlerinin kabul edilmemesi ve Yunan yetkililerin tavırlarından dolayı İstanbul'a dönüş kararı aldı.

Olympiakos ile hazırlık maçı oynamak için Yunanistan'ın Atina şehrine giden Galatasaray, PCR testlerinin kabul edilmemesi ve Yunan yetkililerin tavırlarından dolayı İstanbul'a dönüş kararı aldı. Sarı-kırmızılı kafile 2 saat havalimanında bekletildi.

Galatasaray, Yunan ekibi Olympiakos ile yarın deplasmanda oynayacakları karşılaşma için bugün Yunanistan'a gitmişti. Sarı-kırmızılı kafile Atina'ya indikten sonra, Yunan yetkililerin daha önce talep ettikleri (son 72 saat içinde PCR testi veya son 48 saat içinde rapid antijen testi, aşı sertifikaları gibi) tüm prosedürleri yerine getirdiği için aralarında futbolcuların da olduğu kafileden bir bölüm pasaport ve test kontrol uygulamalarından geçti. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, daha sonra Yunan yetkililerden birinin, hoş olmayan bir tavırla PCR testlerini kabul etmediklerini ve yeniden test olmaları gerektiğini söylediği ifade edildi.

Pasaporttan geçen oyuncuların da takım otobüsünden inmesini isteyen Yunan yetkilinin, iki ülke arasında PCR testlerini tanıma protokolü olmasına rağmen tüm kafilenin yeniden teste girmesinin talep edildiği belirtildi.

Yaklaşık iki saat havalimanında bekletildikten sonra sorunun çözülememesinden dolayı Galatasaray, İstanbul'a dönüş işlemlerini başlattı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı