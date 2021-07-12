Galatasaray, İstanbul'a dönüş için prosedürleri bekliyor
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Galatasaray, İstanbul'a dönüş için prosedürleri bekliyor

Galatasaray, İstanbul'a dönüş için prosedürleri bekliyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Olympiakos ile oynanacak olan hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray, PCR testleri kabul edilmediği için İstanbul'a dönüyor.

Olympiakos ile oynanacak olan hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray, PCR testleri kabul edilmediği için İstanbul'a dönüyor. Testleri kabul edilmeyen ve bulundukları alandaki hiçbir hizmetten yararlanamayan sarı-kırmızılılar, uçuş saatine kadar kapıda bekleyecek.

Galatasaray, Olympiakos ile yarın Georgios Karaiskakis Stadı'ndaki oynayacağı karşılaşma için bugün 16.00'da İstanbul'dan Atina'ya hareket eden sarı-kırmızılılar, PCR testlerinin kabul edilmemesi ve Yunan yetkililerin tavrı nedeniyle İstanbul'a dönme kararı aldı. Sarı-kırmızılı kafile, test sonuçları kabul edilmediği için bulundukları yerdeki 'lounge' hizmetlerinden de yararlanamıyor. Galatasaray, uçuş için gerekli prosedürler hazırlanana kadar kapıda bekleyecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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