Galatasaray İstanbul'a dönmeden Gaziantep'e geçecek

07.11.2019 20:35 | Son Güncelleme: 07.11.2019 20:35

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında dün deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımı ile karşılaşan Galatasaray, Türkiye'ye dönmedi.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Real Madrid müsabakasında görev alan futbolcular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise salonda bir çalışma gerçekleştirdi.



Galatasaray, Gaziantep FK karşılaşması için yarın sabah Türk Hava Yolları'na ait özel uçuşla Madrid'den Gaziantep'e geçecek. Sarı-kırmızılı kafile, cumartesi günü oynanacak maç öncesi burada kampa girecek.