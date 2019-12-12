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Galatasaray, İstanbul'a döndü

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Fransa temsilcisi PSG'ye 5-0 mağlup olan Galatasaray, İstanbul'a döndü.

12.12.2019 19:12 | Son Güncelleme: 12.12.2019 19:21
Galatasaray, İstanbul'a döndü

A Grubu'ndaki son maçında deplasmanda temsilcisi PSG'ye 5-0 mağlup olan , 'a döndü.


UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son haftasında Galatasaray, dün gece Fransa deplasmanında Paris Saint-Germain ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 5-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Galatasaray, Avrupa'ya veda etti. Galatasaray kafilesi, öğleden sonra Fransa'dan ayrıldı. Sarı-kırmızılıları taşıyan özel uçak saat 17.00 sıralarında İstanbul Havalimanına iniş yaptı. Futbolcular, Genel Havacılık Terminali'nde takım otobüsüne binerek havalimanından ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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